Игрок NAVI s1mple стал лидером 2020 года по количеству убийств в соревновательном CS:GO

Портал HLTV.org продолжает подводить итоги 2020 года в соревновательном Counter Strike: Global Offensive. На этот раз был опубликован рейтинг игроков с наибольшим количеством убийств на профессиональной сцене.
Лучшим по этому показателю стал лидер организации Natus Vincere украинец Александр s1mple Костылев — на его счету 4476 фрагов. Вторым стал француз Матье ZywOo Эрбо из Team Vitality (4273 убийства), третьим — босниец Никола NiKo Ковач, перешедший в конце октября из FaZe Clan в G2 eSports (4053 фрага).
На четвёртой позиции остановился Кан XANTARES Дурткардес из BIG, а на пятой — его партнёр по команде Флориан syrsoN Рише.
Ещё один игрок Natus Vincere Денис electronic Шарипов расположился в рейтинге на седьмом месте — в его активе 3838 убийств. Стоит отметить, что в статистике учитывались матчи с участием команд из топ-30 рейтинга HLTV.
Ранее стало известно, что s1mple стал лидером рейтинга по количеству открывающих убийств, а также остановился на второй строчке в топ‑5 лучших игроков в пистолетных раундах за 2020 год.
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