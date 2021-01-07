Twitch удалил один из популярных смайлов после спорных заявлений его создателя

Twitch удалил PogChamp после того, как Райан Gootecks Гутиэррез, послуживший прототипом для смайла, призвал к насилию в своём заявлении, посвящённом событиям в Капитолии.

Райан Gootecks Гутиэррез, изображающий смайл PogChamp

Райан Гутьеррез написал в «Твиттере» следующее сообщение: «Начнутся ли гражданские волнения после того, как в Капитолии была казнена женщина, или же она погибла напрасно?»

Смайл являлся одним из самых известных и популярных в Twitch-тусовке в течение почти 10 лет. Платформа посчитала заявление его создателя разжиганием ненависти и вражды.



«Мы приняли решение удалить смайл PogChamp в связи с заявлением от создателя смайла, поощряющего дальнейшее насилие после того, что произошло в Капитолии. Мы хотели бы, чтобы смайл жил дальше – он занимает большое место в культуре Twitch. Однако мы не можем с чистой совестью продолжать использовать этот образ», – написала платформа в своём заявлении.