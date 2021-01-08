Аналитики: стоимость NiKo из G2 составляет более $ 2,4 млн

Аналитический сервис Esports Transfers оценил трансферную стоимость игрока G2 Esports по CS:GO Николы NiKo Ковача — по версии специалистов, она составляет не менее $ 2,4 млн. Напомним, в конце октября босниец оформил свой переход из FaZe Clan.
Трансферная стоимость оценивалась по пяти показателям: лидерство, медиаактивность, стабильность, навыки и спрос. По каждому из них боснийский киберспортсмен получил высокую оценку от Esports Transfers.
Ранее в кибер- и околокиберспортивном комьюнити бытовало мнение, что трансфер одного из лучших профессиональных игроков мира Александра s1mple Костылева из Natus Vincere обойдётся конкурентам не менее, чем в $ 1 млн. Исходя из вычислений Esports Transfers, можно сделать вывод, что трансферная стоимость украинца значительно превышает заявленную сумму.
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