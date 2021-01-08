Valve выпустила обновление для CS:GO — теперь боты не будут заменять отключившихся игроков

Сегодня, 8 января, компания Valve выпустила очередное обновление для шутера Counter Strike:Global Offensive. Ключевым изменением стало то, что разработчики убрали ботов, заменявших кикнутых или покинувших матч игроков в режимах «Соревновательный» и «Напарники». Теперь в таком случае игроки будут завершать матчи в меньшинстве. Если же команду покинут все её члены, на базе останется один бездействующий бот.



Также Valve исправила баг с меткой на карте Inferno, которую нашёл игрок NAVI Youth Илья M0nesy Осипов.



Помимо этого были незначительно обновлены карты Cache, Engage, Ancient и Guard.



Ранее стала известна самая популярная карта 2020 года в соревновательном Counter Strike: Global Offensive.