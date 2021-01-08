«Увернулся от COVID в 2020-м, но он достал меня в 2021-м». Dendi заразился коронавирусом
Бывший член состава Natus Vincere по Dota 2 Данил Dendi Ишутин сообщил, что его тест на коронавирус дал положительный результат.
Увернулся от COVID в 2020 году, но он достал меня в 2021-м. Подлый ублюдок. Чувствую себя странно, но в целом я в порядке", — написал киберспортсмен на своей странице в «Твиттере».
2 января 2021 года был объявлен новый состав по Dota 2 организации B8 eSports. Главой звездой команды стал Ишутин. Помимо Dendi, в состав попали бразильцы Эйтор Duster Перейра, Леонардо RdO- Фернандес и Диего Sexyfat Барин, а также немецкий саппорт Энис 5up Эльфки.
Ишутин, на протяжении восьми лет игравший за Natus Vincere, стал победителем первого в истории The International по Dota 2.
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