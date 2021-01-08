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Издатель Dead or Alive подаст в суд на автора «обнажённых модов»

Издатель Dead or Alive подаст в суд на автора «обнажённых модов»
Киберспорт / Другие игры 0
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Издатель DOA Koei Tecmo планирует подать в суд на неназванного производителя DVD с модифицированными кадрами из игры Dead or Alive Xtreme: Venus Vacation. Как сообщается, автор делал моды, полностью обнажая персонажей из игры, и продавал их на дисках.

Японский издатель рассматривает этот иск как дело о злонамеренном нарушении авторских прав и планирует возбудить как уголовное дело, так и гражданский иск против предполагаемого мошенника. Koei Tecmo будет добиваться возмещения ущерба за нарушение авторских прав.

Dead or Alive Xtreme: Venus Vacation

Dead or Alive Xtreme: Venus Vacation

Dead or Alive – условно-бесплатный симулятор волейбола с небольшим количеством геймплея, суть которого заключается в просмотре игровых красоток в бикини. В игре присутствует магазин, где за деньги игрокам предлагается приобрести новые костюмчики для своих персонажей.

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