Стримерша была навсегда забанена на Twitch за откровенный боди-арт

Стримерша DelightfullyDani получила перманентный бан на Twitch за слишком откровенный боди-арт, хотя она старалась соблюсти все правила платформы — заранее прикрепила стикеры на соски, нанесла несколько слоёв латекса и окрасила верхнюю часть груди в коричневый цвет.

После блокировки DelightfullyDani обвинила Twitch в двойных стандартах, вспомнив ситуацию, когда стримерша MissBehavin, полностью оголившая свои интимные части тела, получила вместо перманентного бана всего три дня блокировки.

Девушки по правилам Twitch должны закрывать соски непрозрачной одеждой, краской или латексными накладками, наносить боди-арт до стрима, а не во время. Какие именно правила нарушила DelightfullyDani — не известно. Ей остаётся лишь рассчитывать на апелляцию.