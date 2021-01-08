Twitch оставит PogChamp, но старая версия смайла будет обновлена

7 января стало известно, что Twitch собирается удалить один из самых популярных на платформе смайлов — PogChamp. Однако спустя сутки платформа изменила своё решение. Вместо старой версии смайла появится новая — лицо на обновлённом PogChamp будет меняться каждые сутки.

Стример Шон Day9 Плотт предложил использовать в PogChamp лица стримеров. Twitch эта идея понравилась, так что PogChamp не только останется на платформе, но и заиграет новыми лицами.

PogChamp хотели удалить после того, как Райан Gootecks Гутиэррез, лицо которого было использовано при создании смайла, призвал к насилию в своём заявлении, посвящённом событиям в Капитолии. Платформа сочла его сообщение способствующим разжиганию ненависти и вражды.