Twitch оставит PogChamp, но старая версия смайла будет обновлена
7 января стало известно, что Twitch собирается удалить один из самых популярных на платформе смайлов — PogChamp. Однако спустя сутки платформа изменила своё решение. Вместо старой версии смайла появится новая — лицо на обновлённом PogChamp будет меняться каждые сутки.
Стример Шон Day9 Плотт предложил использовать в PogChamp лица стримеров. Twitch эта идея понравилась, так что PogChamp не только останется на платформе, но и заиграет новыми лицами.
PogChamp хотели удалить после того, как Райан Gootecks Гутиэррез, лицо которого было использовано при создании смайла, призвал к насилию в своём заявлении, посвящённом событиям в Капитолии. Платформа сочла его сообщение способствующим разжиганию ненависти и вражды.
Twitch удалил один из популярных смайлов после спорных заявлений его создателя
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