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Twitch отключил аккаунт Дональда Трампа

Twitch отключил аккаунт Дональда Трампа
Киберспорт 0

Стриминговый сервис Twitch отключил аккаунт президента США Дональда Трампа, сообщает Bloomberg.

«В свете произошедшей шокирующей атаки на Капитолий мы отключили аккаунт Трампа. Учитывая нынешние чрезвычайные обстоятельства и подстрекательскую риторику президента, мы считаем, что это необходимый шаг для защиты нашего сообщества и предотвращения использования Twitch для подстрекательства к новым актам насилия», — сказал представитель сервиса.

Помимо этого, аккаунты Трампа ограничили также «Твиттер» и «Фейсбук».

В ночь с 6 на 7 января сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия и сорвали заседание Сената, на котором должны были утвердить итоги президентских выборов в США. Во время акции протеста погибли четыре человека.

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