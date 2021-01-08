Twitch отключил аккаунт Дональда Трампа

Стриминговый сервис Twitch отключил аккаунт президента США Дональда Трампа, сообщает Bloomberg.

«В свете произошедшей шокирующей атаки на Капитолий мы отключили аккаунт Трампа. Учитывая нынешние чрезвычайные обстоятельства и подстрекательскую риторику президента, мы считаем, что это необходимый шаг для защиты нашего сообщества и предотвращения использования Twitch для подстрекательства к новым актам насилия», — сказал представитель сервиса.

Помимо этого, аккаунты Трампа ограничили также «Твиттер» и «Фейсбук».

В ночь с 6 на 7 января сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия и сорвали заседание Сената, на котором должны были утвердить итоги президентских выборов в США. Во время акции протеста погибли четыре человека.