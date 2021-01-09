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The Last of Us 2 — на первом, Cyberpunk 2077 — на третьем. Результаты пользовательского голосования на Metacritic

Лучшей игрой года после пользовательского голосования на Metacritic стала The Last of Us 2
Киберспорт 0
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По результатам пользовательского голосования на Metacritic лучшей игрой года стала The Last of Us 2. Второе место пользователи отдали Ghost of Tsushima, третье — Cyberpunk 2077. Отметим, что средняя пользовательская оценка The Last of Us 2 на Metacritic составляет 5,7 балла из 10.

Лучшие игры 2020 года по мнению пользователей Metacritic:

  1. The Last of Us Part II
  2. Ghost of Tsushima
  3. Cyberpunk 2077
  4. Hades
  5. Doom Eternal
  6. Final Fantasy VII Remake
  7. Demon’s Souls
  8. Animal Crossing: New Horizons
  9. Ori and the Will of the Wisps
  10. Marvel's Spider-Man: Miles Morales
  11. Assassin's Creed Valhalla
  12. Half-Life: Alyx
  13. Persona 5 Royal
  14. Resident Evil 3
  15. Nioh 2

Напомним, 11 декабря 2020 года прошла церемония The Game Awards 2020, которая является своего рода «Оскаром» в мире видеоигр. «Игрой года» признали приключенческий боевик The Last of Us 2.

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