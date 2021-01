Лучшей игрой года после пользовательского голосования на Metacritic стала The Last of Us 2

По результатам пользовательского голосования на Metacritic лучшей игрой года стала The Last of Us 2. Второе место пользователи отдали Ghost of Tsushima, третье — Cyberpunk 2077. Отметим, что средняя пользовательская оценка The Last of Us 2 на Metacritic составляет 5,7 балла из 10.

Лучшие игры 2020 года по мнению пользователей Metacritic:

The Last of Us Part II Ghost of Tsushima Cyberpunk 2077 Hades Doom Eternal Final Fantasy VII Remake Demon’s Souls Animal Crossing: New Horizons Ori and the Will of the Wisps Marvel's Spider-Man: Miles Morales Assassin's Creed Valhalla Half-Life: Alyx Persona 5 Royal Resident Evil 3 Nioh 2

Напомним, 11 декабря 2020 года прошла церемония The Game Awards 2020, которая является своего рода «Оскаром» в мире видеоигр. «Игрой года» признали приключенческий боевик The Last of Us 2.