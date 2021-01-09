Лучшей игрой года после пользовательского голосования на Metacritic стала The Last of Us 2
По результатам пользовательского голосования на Metacritic лучшей игрой года стала The Last of Us 2. Второе место пользователи отдали Ghost of Tsushima, третье — Cyberpunk 2077. Отметим, что средняя пользовательская оценка The Last of Us 2 на Metacritic составляет 5,7 балла из 10.
Лучшие игры 2020 года по мнению пользователей Metacritic:
- The Last of Us Part II
- Ghost of Tsushima
- Cyberpunk 2077
- Hades
- Doom Eternal
- Final Fantasy VII Remake
- Demon’s Souls
- Animal Crossing: New Horizons
- Ori and the Will of the Wisps
- Marvel's Spider-Man: Miles Morales
- Assassin's Creed Valhalla
- Half-Life: Alyx
- Persona 5 Royal
- Resident Evil 3
- Nioh 2
Напомним, 11 декабря 2020 года прошла церемония The Game Awards 2020, которая является своего рода «Оскаром» в мире видеоигр. «Игрой года» признали приключенческий боевик The Last of Us 2.
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