Умер 7-кратный чемпион мира по классическому тетрису — причина его смерти не сообщается

Официальный «Твиттер»-аккаунт Джонаса Ньюбауэра — 7-кратного чемпионата мира по игре «Тетрис» — сообщил печальную новость. Киберспортсмен скончался в возрасте 39 лет. Причина смерти не сообщается.
Джонас Ньюбауэр
«С тяжёлым сердцем мы сообщаем ужасную новость, что Джонас скончался в результате внезапной медицинской помощи. Он был лучшим из лучших. Мы опустошены, переполнены горем и уже сильно по нему скучаем», — говорится на страничке киберспортсмена.
Джонас — величайший игрок в «Тетрис». Чемпионаты мира по классическому «Тетрису» начали проводиться в 2010 году. За это время было проведено девять турниров. Джонас выиграл 7 финалов из 9. В обычной жизни он работал в баре, а в свободное время играл в видеоигры и стримил их на своём Twitch-канале. Записи трансляций он выкладывал на YouTube.
Финал с участием Джонаса Ньюбауэра. Видео опубликовано на YouTube-канале Yuri The Professional.
- 9 января 2021
-
14:33
-
13:25
-
11:51
- 8 января 2021
-
23:12
-
23:00
-
21:05
-
19:09
-
17:14
-
16:00
-
13:58
-
13:38
-
09:57
-
09:35
- 7 января 2021
-
20:40
-
20:31
-
17:29
-
14:25
-
13:00
-
12:33
-
10:21
-
01:18
-
01:03
-
00:46
- 6 января 2021
-
19:11
-
17:55
-
00:10
- 5 января 2021
-
22:56
-
21:41
-
21:10
-
20:48
-
17:07
-
15:49
-
11:54
-
11:27
- 4 января 2021
-
18:20