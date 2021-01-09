Умер 7-кратный чемпион мира по классическому тетрису — причина его смерти не сообщается

Официальный «Твиттер»-аккаунт Джонаса Ньюбауэра — 7-кратного чемпионата мира по игре «Тетрис» — сообщил печальную новость. Киберспортсмен скончался в возрасте 39 лет. Причина смерти не сообщается.

Джонас Ньюбауэр

«С тяжёлым сердцем мы сообщаем ужасную новость, что Джонас скончался в результате внезапной медицинской помощи. Он был лучшим из лучших. Мы опустошены, переполнены горем и уже сильно по нему скучаем», — говорится на страничке киберспортсмена.

Джонас — величайший игрок в «Тетрис». Чемпионаты мира по классическому «Тетрису» начали проводиться в 2010 году. За это время было проведено девять турниров. Джонас выиграл 7 финалов из 9. В обычной жизни он работал в баре, а в свободное время играл в видеоигры и стримил их на своём Twitch-канале. Записи трансляций он выкладывал на YouTube.

Финал с участием Джонаса Ньюбауэра. Видео опубликовано на YouTube-канале Yuri The Professional.