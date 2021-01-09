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Бразильский клуб отстранил игрока из-за обвинений в домогательствах к несовершеннолетней

Бразильский клуб отстранил игрока из-за обвинений в домогательствах к несовершеннолетней
Киберспорт 0

Бразильский киберспортивный клуб Sharks Esports на полгода отстранил игрока по CS:GO Филлипе pancc Мартинса из-за обвинений в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней. Клуб будет ежемесячно удерживать 25% заработной платы игрока и отправлять эти деньги в организации, поддерживающие жертв сексуального насилия.

Всё началось с того, что 16-летняя киберспортсменка Жизель Эскуина опубликовала в «Твиттере» личную переписку с Филлипе, где киберспортсмен выпрашивает интимные фото девушки и говорит о желании заняться с ней сексом. Киберспортсмен в итоге признался, что совершил ошибку, и попросил прощения у киберспортивной общественности. Игрок сможет вернуться в состав команды только через полгода, после обязательного медицинского лечения.

Жизель Эскуина, обвинившая игрока в домогательствах

Жизель Эскуина, обвинившая игрока в домогательствах

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