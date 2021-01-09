Мэддисон: не понимаю, почему меня до сих пор не забанили на Twitch

Российский видеоблогер и стример Илья Maddyson Давыдов на своей официальной странице в «Твиттере» выразил удивление, что администрация Twitch не заблокировала его канал.



«Я просто не понимаю почему меня на твитче до сих пор не забанили, сюр какой-то», — написал Мэддисон.



«Что я ещё должен сделать?» – добавил блогер.



Напомним, 7 января, Мэддисон раскритиковал политику Twitch. Он написал, что его не устраивают «левацкие идеи», которые пропагандирует платформа. Илья отметил, что не имеет ничего против меньшинств, однако хотел бы иметь право на свою точку зрения. Ранее он также критиковал и призывал заблокировать YouTube. По его мнению, такая мера будет полезна с точки зрения развития молодёжи, так как видеохостинг содержит слишком много ненужного контента.