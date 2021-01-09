Трансгендеры просят добавить на Twitch специальный тэг

Сообщество трансгендеров настоятельно призывает добавить для них специальный тэг на Twitch, чтобы можно было легко найти контент соответствующих стримеров.



Сообщество уже было охвачено волнениями после того, как платформа захотела убрать смайл PogChamp, но потом решила его переделать. Теперь набирает популярность другая тема. Трансгендеры создали петицию, в которой просят добавить на Twitch специальный тэг. Первой о важности добавления на ресурс тэга заговорила стримерша Miabyte. Она призвала Twitch посмотреть сквозь призму дискриминации и поддержать сообщество трансгендеров.

Miabyte

«Привет, Twitch, было бы неплохо, если бы вы добавили транс-тэг, чтобы мы могли найти других стримеров-трансгендеров. Нас принижают, и тэг этого не изменит. Но после добавления специального тэга мы сможем создавать сообщества, чтобы поддерживать друг друга. Помогите укрепить представительство на вашей платформе», — написала стримерша в «Твиттере».

Многие пользователи согласились с тем, что тэг поможет стримерам-трансгендерам и привлечёт зрителей к их трансляциям. На платформе уже есть ЛГБТ-тэг, но трансгендеров это не устраивает. Они хотят получить более конкретный тэг, который поможет им классифицировать свой контент.