«Человек, не нуждающийся в представлении». Габриэль FalleN Толедо перешёл в Team Liquid

Киберспортивный клуб Team Liquid на своей официальной странице в «Твиттере» сообщил о переходе 29-летнеого Габриэля FalleN Толедо. Он станет пятым игроком в составе по CS:GO.

«Человек, который не нуждается в представлении. Добро пожаловать в Liquid, FalleN», — подписали публикацию.



Толедо занял место 21-летнего Рассела Twistzz Ван Далкена, который покинул клуб после более чем трёхлетнего сотрудничества. Ван Далкен заявил о намерении покинуть клуб в послематчевом интервью после поражения от Astralis на IEM Global Challenge 2020. Буквально сразу после этого появились слухи, что Рассела в команде заменит как раз FalleN.

Габриэль уже обновил информацию на своей странице в «Твиттере». Теперь там указано, что он является игроком Team Liquid по CS:GO.