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Два российских комментатора по Dota 2 получили баны на Twitch

Два российских комментатора по Dota 2 получили баны на Twitch
Киберспорт / Dota 2 0

Российские комментаторы Рустам Adekvat Мавлютов и Владислав Kvyzee Ковальчук получили баны на Twitch, сообщает StreamerBans в "Твиттере".

Канал Adekvat заблокировали из-за DMCA жалобы от Perfect World – китайского издателя Dota 2.

«Прилетел DMCA от Perfect World, со стримами пока закругляемся. Буду узнавать, можно ли что-то сделать», — написал кастер в своём телеграм-канале.

Причина блокировки Kvyzee не известна.

18 декабря 2020 года в Dota 2 состоялся релиз патча 7.28. Вместе с ним в игру были добавлены новый герой Hoodwink и новый расходуемый предмет Aghanim's Shard. Помимо этого были изменены способности некоторых персонажей. Патч 7.28а, который скорректировал некоторые показатели героев, вышел 22 декабря 2020 года.

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