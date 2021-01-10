Про-игрок в Dota 2, дисквалифицированный с турнира Valve, намерен обратиться к адвокатам

Американский киберспортсмен Джимми DeMoN Хо дисквалифицирован с квалификации Dota Pro Circuit 2021 в Северной Америке, сообщает пресс-служба турнира в "Твиттере".

Сообщается, что решение было принято из-за предыдущих нарушений игрока на турнирах по Dota 2. Team Aristotle, в составе которой выступал Хо, сможет зарегистрировать нового игрока и продолжить участие в отборочном турнире.

«Совершенно нелепые обвинения анонимных людей могут разрушить твою репутацию и карьеру. Отрицаю все обвинения. Подобные заявления не делают меня виновным. Теперь буду искать адвокатов, чтобы очистить свое имя от клеветы и больше не говорить об этой ситуации публично», — написал DeMoN на своей странице в «Твиттере».

По словам игрока, он был дисквалифицирован за недоказанные обвинения в домогательствах, которые были выдвинуты против него летом 2020 года.