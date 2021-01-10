CD Project RED заинтересовала властей Польши после скандала вокруг Cyberopunk 2077

Управление по защите конкуренции и прав потребителей Польши проверяет CD Projekt RED из-за сканадала с Cyberpunk 2077, сообщает dziennik.pl.
По данным источника, управление проверит, как CPDR работает над патчами и реагирует ли на жалобы, которые отправляют недовольные игроки. При этом не исключено, что орган примет санкционные меры в отношении компании. Сообщается, что на разработчика могут наложить штраф в размере 10% от дохода или обязать предоставить какие-либо бонусы, например, цифровой контент, всем, кто предзаказал версию игры для консолей прошлого поколения.
В конце 2020 года на разработчиков Cyberpunk 2077 подали коллективный иск с просьбой возместить убытки инвесторов. В иске говорится, что ответчики на протяжении всего периода разработки делали ложные и вводящие в заблуждение заявления и не раскрывали, что Cyberpunk 2077 была практически неиграбельна на системах Xbox One и PS4.
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