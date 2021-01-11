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Инсайдер: в GTA 6 можно будет сыграть как за мужского, так и за женского персонажа

Инсайдер: в GTA 6 можно будет сыграть как за мужского, так и за женского персонажа
Киберспорт / Другие игры 0
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Инсайдер Том Хендерсон поделился информацией, что впервые в серии в GTA 6 можно будет сыграть как за мужского, так и за женского персонажа. Он не уточнил, можно ли будет выбирать пол в меню. Либо речь идёт про заранее прописанных персонажей мужского и женского пола.

Том Хендерсон известен как инсайдер, специализирующийся на серии CoD. Его информация неоднократно подтверждалась официально, но всё же речь идёт про неанонсированный проект, так что к его словам стоит относиться с особой осторожностью.

Ранее другой инсайдер под никнеймом Yan2295 сообщил, что GTA 6 действительно разрабатывается, но выйдет ещё нескоро. А инсайдер под никнеймом foxygames_uk рассказал, что в GTA 6 будет что-то, что запрещено в 39 штатах. Фанаты серии предположили, что речь может идти о марихуане, которая легализована в 11 штатах. Это может быть намёком на то, что действие GTA 6 развернётся в наши дни, потому что легализация марихуаны произошла только в последние годы.

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