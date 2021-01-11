Инсайдер: в GTA 6 можно будет сыграть как за мужского, так и за женского персонажа

Инсайдер Том Хендерсон поделился информацией, что впервые в серии в GTA 6 можно будет сыграть как за мужского, так и за женского персонажа. Он не уточнил, можно ли будет выбирать пол в меню. Либо речь идёт про заранее прописанных персонажей мужского и женского пола.
Том Хендерсон известен как инсайдер, специализирующийся на серии CoD. Его информация неоднократно подтверждалась официально, но всё же речь идёт про неанонсированный проект, так что к его словам стоит относиться с особой осторожностью.
Ранее другой инсайдер под никнеймом Yan2295 сообщил, что GTA 6 действительно разрабатывается, но выйдет ещё нескоро. А инсайдер под никнеймом foxygames_uk рассказал, что в GTA 6 будет что-то, что запрещено в 39 штатах. Фанаты серии предположили, что речь может идти о марихуане, которая легализована в 11 штатах. Это может быть намёком на то, что действие GTA 6 развернётся в наши дни, потому что легализация марихуаны произошла только в последние годы.
- 11 января 2021
-
15:37
-
15:27
-
00:08
- 10 января 2021
-
23:43
-
14:07
-
13:09
-
10:14
- 9 января 2021
-
23:48
-
23:42
-
21:35
-
16:59
-
14:33
-
13:25
-
11:51
- 8 января 2021
-
23:12
-
23:00
-
21:05
-
19:09
-
17:14
-
16:00
-
13:58
-
13:38
-
09:57
-
09:35
- 7 января 2021
-
20:40
-
20:31
-
17:29
-
14:25
-
13:00
-
12:33
-
10:21
-
01:18
-
01:03
-
00:46
- 6 января 2021
-
19:11