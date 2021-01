Элли из The Last of Us Part II попала в список самых красивых женщин 2020 года

Главная героиня игры The Last of Us Part II по имени Элли попала в список самых красивых женщин 2020 года по версии TC Candler. Элли заняла 82-ю строчку списка.

Самой красивой женщиной признали Яэль Шелбию. Израильская модель и актриса уже в четвёртый раз попала в список TC Candler, впервые его возглавив.

Посмотреть видео можно в YouTube-канале TC Candler.

The Last of Us Part II (англ. — «Последние из нас: часть 2») — компьютерная игра в жанре приключенческого боевика с элементами survival horror и стелс-экшена от третьего лица, разработанная компанией Naughty Dog и изданная Sony Interactive Entertainment в 2020 году для игровой приставки PlayStation 4. Является прямым сюжетным продолжением игры The Last of Us.