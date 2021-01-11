Павел Дуров призвал пользователей переходить с iOS на Android
Создатель сайта «ВКонтакте» и мессенджера «Телеграм» Павел Дуров объяснил, почему призывает пользователей переходить с операционной системы iOS на Android. Павел считает, что Apple значительно уступает Google из-за закрытой платформы для приложений.
«Дуополия Apple и Google представляет собой гораздо большую угрозу для свободы, чем Twitter. Apple наиболее опасна, потому что она может полностью ограничить вас в том, какие приложения вы можете использовать, в то время как на Android вы можете установить любые приложения в виде APK. Вот почему я призываю пользователей перейти с iOS на Android — это меньшее, что они могут сделать, чтобы сохранить доступ к свободному потоку информации», — написал Дуров в своём телеграм-канале.
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