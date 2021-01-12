Стример TheGrefg побил рекорд по онлайну на Twitch — его смотрит 2 млн человек

Испанский стример и владелец киберспортивного клуба Heretics Дэвид TheGrefg Мартинес стал новым рекордсменом по онлайну на платформе Twitch. На момент написания новости за его трансляцией следят 2 миллиона человек. Предыдущий рекорд по наибольшему количеству человек на стриме принадлежал Ninja — за его трансляцией в марте 2018 года следили 635 тысяч.

Через несколько минут стример должен будет представить свой персональный скин в Fortnite.

Трансляция размещена на канале TheGrefg на Twitch.

За 5 минут на испанского стримера подписались больше 100 тыс. человек.

Специальные скины в игре получают только самые яркие и популярные представители Fortnite. Так, свои персональные скины в Fortnite уже получили такие личности, как рэпер Трэвис Скотт, стример Ninja, группа Major Lazer, диджей Marshmello, стример Loserfruit и стример Lachlan.

Разработчики даже создали специальный скин Astro Jack, основанный на одной из песен Трэвиса Скотта — Astroworld. Скин Мартинеса будет восьмым в этой серии.