Стример TheGrefg побил рекорд по онлайну на Twitch — его смотрит 2 млн человек

Испанский стример и владелец киберспортивного клуба Heretics Дэвид TheGrefg Мартинес стал новым рекордсменом по онлайну на платформе Twitch. На момент написания новости за его трансляцией следят 2 миллиона человек. Предыдущий рекорд по наибольшему количеству человек на стриме принадлежал Ninja — за его трансляцией в марте 2018 года следили 635 тысяч.
Через несколько минут стример должен будет представить свой персональный скин в Fortnite.
Трансляция размещена на канале TheGrefg на Twitch.
За 5 минут на испанского стримера подписались больше 100 тыс. человек.
Специальные скины в игре получают только самые яркие и популярные представители Fortnite. Так, свои персональные скины в Fortnite уже получили такие личности, как рэпер Трэвис Скотт, стример Ninja, группа Major Lazer, диджей Marshmello, стример Loserfruit и стример Lachlan.
Разработчики даже создали специальный скин Astro Jack, основанный на одной из песен Трэвиса Скотта — Astroworld. Скин Мартинеса будет восьмым в этой серии.
- 12 января 2021
-
00:38
-
00:28
-
00:04
- 11 января 2021
-
23:14
-
21:20
-
20:32
-
19:25
-
17:06
-
15:37
-
15:27
-
00:08
- 10 января 2021
-
23:43
-
14:07
-
13:09
-
10:14
- 9 января 2021
-
23:48
-
23:42
-
21:35
-
16:59
-
14:33
-
13:25
-
11:51
- 8 января 2021
-
23:12
-
23:00
-
21:05
-
19:09
-
17:14
-
16:00
-
13:58
-
13:38
-
09:57
-
09:35
- 7 января 2021
-
20:40
-
20:31
-
17:29