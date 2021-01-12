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«Много вопросов к врачам, стране и вселенной». Логвинов отреагировал на смерть Бейсовского

«Много вопросов к врачам, стране и вселенной». Логвинов отреагировал на смерть Бейсовского
Киберспорт / Другие игры 0

Игровой блогер Антон Логвинов прокомментировал смерть Дениса Бейсовского, который скончался вчера, 11 января.

«Денис был реально одним из немногих, про кого в нашем мире можно сказать «без говна». Крутой, позитивный, работящий. Одназначно, один из тех, кого я считал «своим». Мы заболели практически в одно время и у него всё протекало сложнее, но когда выписали — выдохнул. Почему, а?

У меня много вопросов к врачам, стране, вселенской справедливости, но всё это совершенно кажется не важным. Много бесполезной злости. Не болейте, это серьёзно», — написал Логвинов на своей странице в "Твиттере".

В конце декабря Бейсовский был госпитализирован после заражения коронавирусом. Блогер перенёс болезнь в тяжёлой форме, так как страдал хроническим бронхитом.

Скончался российский игровой видеоблогер Денис Бейсовский
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