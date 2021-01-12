«И конца этому нет!» Бейсовский отчаянно пытался купить лекарства перед смертью
Скончавшийся видеоблогер Денис Бейсовский испытывал проблемы с покупкой лекарств, необходимых для лечения коронавируса, за пару дней до случившегося.
«Несколько дней пытаемся купить антибиотик, почти самый важный при коронавирусе. В аптеки его не привезут до 11-го, потому что праздники. Нашли пару пачек не в Московской области, там есть хоть что-то. Забронировали, послали на такси Игги, а там: „Ой, заказ слетел! Ничего нет!“. И конца этому нет!
До этого и знакомые пытались найти, и родственники. Везде пусто. В новогоднее время, когда число заболевших будет расти, как на дрожжах. Но у логистики праздники, сорри. Сидите дома на изоляции, и хрен что к вам приедет», — написал Бейсовский в одном из своих последних постов в "Твиттере".
«Много вопросов к врачам, стране и вселенной». Логвинов отреагировал на смерть Бейсовского
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