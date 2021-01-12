Sony назвала запуск PlayStation 5 самым успешным в истории консолей

Запуск консоли нового поколения PlayStation 5 стал самым успешным для Sony Interactive Entertainment и крупнейшим в истории игровых консолей. Об этом заявил генеральный директор компании Джим Райан в ходе презентации Sony на выставке CES 2021.
При этом Райан не сообщил точных данных о продажах PlayStation 5. Ранее появилась информация, что в первые дни после релиза пользователи приобрели свыше 2 млн консолей нового поколения от Sony.
PlayStation 5 — игровая приставка, разработанная и выпускаемая японской компанией Sony Interactive Entertainment. PlayStation 5 является представителем семейства игровых консолей PlayStation и преемницей PlayStation 4. Выход приставки состоялся 12 ноября 2020 года в Японии, США, Канаде, Мексике, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее, а 19 ноября 2020 года — в остальных регионах.
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