Vanomas: у Бейсовского было поражение лёгких 75%, а его выписали. Это просто жесть

Видеоблогер Иван Сапожников, известный под ником Vanomas, прокомментировал смерть видеоблогера Дениса Бейсовского, скончавшегося от последствий коронавируса.
Напомним, в конце декабря Бейсовский был госпитализирован после заражения коронавирусом. Блогер перенёс болезнь в тяжёлой форме, так как страдал хроническим бронхитом. Он скончался вчера, 11 января.
«Бейсовского выписали из больницы в начале января. Ему врачи сказали, что пик пройден, хоть и впереди сложная реабилитация. А у него было поражение лёгких — 75%, это просто жесть. И его выписали из больницы. Этот случай надо проверить. Врачи говорили, что дальше пойдёт поправка. Бейсовский после этого записал в «сториз», что ему стало хреново. Он сам покупал какой-то аппарат — то ли капельницу, то ли для вентиляции лёгких. Говорил, аппарат стоит дороже всяких PS5.
Бейсовский был добрячком и умер очень молодым. В основном от коронавируса умирают пожилые люди, от 60 лет и старше. А ему 32 года. Да, у него был излишний вес, хронический бронхит. Я не знаю, как его выписали с 75% поражения лёгких. Может, не было мест. Может, они уже понимали, что он умрёт. Я на самом деле считаю, что этот случай надо расследовать. Как так, его выписали, а он через 9-10 дней умер? Что это такое?» — сказал Vanomas в своём YouTube-канале.
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