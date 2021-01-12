В Совете Федерации предложили наказывать за «треш-стримы»

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова считает, что стриминг следует сделать отягчающим обстоятельством при назначении наказания за преступления, сообщает РИА «Новости».

«Если детально анализировать содержание треш-стримов, то в них можно найти несколько составов Уголовного кодекса, начиная от оскорбления, хулиганства и заканчивая причинением увечий или убийством. Это совершенно разные по тяжести деяния. А то, что всё это транслируется в Сеть в режиме реального времени, должно стать отягчающим обстоятельством при избрании наказания», — считает сенатор.

Сенатор подчеркнула, что в последнее время приобрели большую популярность потенциально хайповые видеоролики. Но помимо действительно полезных и интересных эфиров получили широкое распространение и треш-стримы, в которых люди рискуют своим здоровьем и жизнью или применяют насилие в отношении других людей.



«Издавна известно, что любое шоу, связанное с реальным риском, определённая публика всегда воспринимает охотно, достаточно вспомнить гладиаторские бои в Древнем Риме. Поэтому подобные стримы быстро и легко набирают популярность. Но по этическим представлениям нашего общества они не должны сниматься и демонстрироваться», — говорит сенатор.

Сенатор добавила, что в Совете Федерации планируют запретить подобные стримы. К такому решению в Совфеде пришли после нашумевшего в начале декабря 2020 года прямого эфира блогера Станислава Reeflay Решетникова, во время которого умерла его подруга.

Эксперты выявили у погибшей закрытую черепно-мозговую травму и множественные синяки и гематомы, образовавшиеся в результате ударов. Следственный комитет предъявил блогеру обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего). Блогера арестовали на два месяца. Если его признают виновным, то ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

В октябре 2020 года другой популярный блогер Андрей Mellstroy Бурим избил девушку во время прямого эфира на YouTube-канале, ударив её несколько раз головой об стол. После случившегося девушка обратилась в полицию. Блогеру грозит до двух лет лишения свободы.