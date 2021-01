Valorant обошла CS:GO по просмотрам на Twitch в 2020 году

Портал Stream Charts опубликовал список самых просматриваемых категорий на Twitch в 2020 году.

Первое место заняла разговорная категория Just Chatting, второе — League of Legends. В тройку лучших также вошла Fortnite. Прорыв совершил свежий шутер от Riot Games Valorant. По количеству часов просмотра новинка обошла прямого конкурента — Counter-Strike: Global Offensive.

Самые просматриваемые категории на Twitch в 2020 году

1. Just Chatting — 1,970 млрд часов

2. League of Legends — 1,533 млрд

3. Fortnite — 1,053 млрд

4. Grand Theft Auto V — 811,6 млн

5. Valorant — 807,4 млн

6. Call od Duty: Modern Warfare — 737,6 млн

7. CS:GO — 708,2 млн

8. Minecraft — 501,7 млн

9. Dota 2 — 492,5 млн

10. World of Warcraft — 449 млн.