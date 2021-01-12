Рекомендованная цена на GeForce RTX 3060 в России составит 31 800 рублей

12 января на специальной презентации NVIDIA была анонсирована бюджетная видеокарта GeForce RTX 3060. Карта получила 12 Гб видеопамяти. Для сравнения RTX 3060 Ti имеет лишь 8 Гб видеопамяти, но за счёт большего числа CUDA-ядер (4864 против 3584) оказывается сильнее.
Стоимость новинки составит $ 329. В России GeForce RTX 3060 будет продаваться за 31 800 рублей.
Пользователи не питают особых иллюзий в отношении российской цены и думают, что видеокарта будет стоить дороже указанной рекомендованной цены.
«Если 3060 Ti с двумя вентиляторами стоит 50 000 рублей, то за обычную RTX 3060 будут просить 45 000 рублей», — уверен один из пользователей на сайте магазина DNS. «На сайте NVIDIA RTX 3070 стоит 45 490 рублей, RTX 3060 Ti — 39 990 рублей, а RTX 3060 — 31 800 рублей. Смотрим на текущие цены 3070 и 3060 Ti и получаем за 3060 минимум 40-45 000», — пишет другой пользователь.
Видеокарта получит 13 шейдерных TFLOP, 25 RT-TFLOP для трассировки лучей, 101 тензор-TFLOP для поддержки NVIDIA DLSS, 192-битный интерфейс памяти и 12 Гб видеопамяти типа GDDR6. Ознакомиться с подробными характеристиками можно на сайте NVIDIA.
Новинка будет в два раза мощнее GeForce GTX 1060.
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