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Компания Razer представила защитную маску для геймеров с RGB-подсветкой

Компания Razer представила защитную маску для геймеров с RGB-подсветкой
Киберспорт 0
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Известный производитель игровых девайсов Razer не отстаёт от трендов, представив умную маску для геймеров с RGB-подсветкой.

Маска оснащена респиратором N95 с высокой бактериальной фильтрацией и защитой от капель и брызг. Съёмный вентилятор smart mask регулирует поток воздуха и способен фильтровать частицы, находящиеся в воздухе. А функция автоматической стерилизации Project Hazel поставляется со специальным зарядным футляром, облицованным ультрафиолетовым светом, который убивает бактерии и вирусы при зарядке маски.

Для облегчения коммуникации маску сделали прозрачной. А благодаря встроенному микрофону и усилителю combo ваша речь не будет приглушаться. Как и все современные компьютерные девайсы, маска обладает RGB-подсветкой, предлагая для настройки более 16,8 млн цветов.

Видео опубликовано на YouTube-канале Razer.

Сколько будет стоить такая красота и когда эта маска появится в продаже, не уточняется.

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