Компания Razer представила защитную маску для геймеров с RGB-подсветкой

Известный производитель игровых девайсов Razer не отстаёт от трендов, представив умную маску для геймеров с RGB-подсветкой.
Маска оснащена респиратором N95 с высокой бактериальной фильтрацией и защитой от капель и брызг. Съёмный вентилятор smart mask регулирует поток воздуха и способен фильтровать частицы, находящиеся в воздухе. А функция автоматической стерилизации Project Hazel поставляется со специальным зарядным футляром, облицованным ультрафиолетовым светом, который убивает бактерии и вирусы при зарядке маски.
Для облегчения коммуникации маску сделали прозрачной. А благодаря встроенному микрофону и усилителю combo ваша речь не будет приглушаться. Как и все современные компьютерные девайсы, маска обладает RGB-подсветкой, предлагая для настройки более 16,8 млн цветов.
Видео опубликовано на YouTube-канале Razer.
Сколько будет стоить такая красота и когда эта маска появится в продаже, не уточняется.
- 13 января 2021
-
13:42
-
00:01
- 12 января 2021
-
23:07
-
22:40
-
20:59
-
18:45
-
14:57
-
13:30
-
11:23
-
10:12
-
00:38
-
00:28
-
00:04
- 11 января 2021
-
23:14
-
21:20
-
20:32
-
19:25
-
17:06
-
15:37
-
15:27
-
00:08
- 10 января 2021
-
23:43
-
14:07
-
13:09
-
10:14
- 9 января 2021
-
23:48
-
23:42
-
21:35
-
16:59
-
14:33
-
13:25
-
11:51
- 8 января 2021
-
23:12
-
23:00
-
21:05