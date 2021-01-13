Названы самые прибыльные мобильные игры декабря. На первом месте — Honor of Kings
Самой кассовой мобильной игрой в декабре 2020 года стала Honor of Kings от Tencent: она принесла разработчикам $ 258 млн, что на 58% больше, чем в декабре 2019 года. Примерно 96% от общей выручки Honor of Kings принесли игроки из Китая, 1,4% — из Тайваня и 1,2% — из Таиланда.
PUBG Mobile от Tencent заняла второе место в декабре 2020 года с более чем $ 177 млн. Около 56% выручки приходится на Китай. На третьем месте Genshin Impact, которая продолжает пользоваться огромным успехом во всём мире, заработав, по оценкам, $ 163,5 млн только в декабре. За всё время игра принесла своим создателям $ 560 млн.
Топ-10 самых прибыльных мобильных игр в декабре 2020 года:
- Honor of Kings
- PUBG Mobile
- Genshin Impact
- Pokemon GO
- Roblox
- Coin Master
- Fate/Grand Order
- Rise of Kingdoms
- Garena Free Fire
- Homescapes.
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