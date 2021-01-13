Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Самые прибыльные игры для Android и ios в декабре 2020 года: Honor of Kings, PUBG Mobile, Genshin Impact, Pokemon GO

Названы самые прибыльные мобильные игры декабря. На первом месте — Honor of Kings
Киберспорт / Другие игры 0
Аудио-версия:

Самой кассовой мобильной игрой в декабре 2020 года стала Honor of Kings от Tencent: она принесла разработчикам $ 258 млн, что на 58% больше, чем в декабре 2019 года. Примерно 96% от общей выручки Honor of Kings принесли игроки из Китая, 1,4% — из Тайваня и 1,2% — из Таиланда.

PUBG Mobile от Tencent заняла второе место в декабре 2020 года с более чем $ 177 млн. Около 56% выручки приходится на Китай. На третьем месте Genshin Impact, которая продолжает пользоваться огромным успехом во всём мире, заработав, по оценкам, $ 163,5 млн только в декабре. За всё время игра принесла своим создателям $ 560 млн.

Топ-10 самых прибыльных мобильных игр в декабре 2020 года:

  1. Honor of Kings
  2. PUBG Mobile
  3. Genshin Impact
  4. Pokemon GO
  5. Roblox
  6. Coin Master
  7. Fate/Grand Order
  8. Rise of Kingdoms
  9. Garena Free Fire
  10. Homescapes.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021