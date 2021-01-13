Названы самые прибыльные мобильные игры декабря. На первом месте — Honor of Kings

Самой кассовой мобильной игрой в декабре 2020 года стала Honor of Kings от Tencent: она принесла разработчикам $ 258 млн, что на 58% больше, чем в декабре 2019 года. Примерно 96% от общей выручки Honor of Kings принесли игроки из Китая, 1,4% — из Тайваня и 1,2% — из Таиланда.

PUBG Mobile от Tencent заняла второе место в декабре 2020 года с более чем $ 177 млн. Около 56% выручки приходится на Китай. На третьем месте Genshin Impact, которая продолжает пользоваться огромным успехом во всём мире, заработав, по оценкам, $ 163,5 млн только в декабре. За всё время игра принесла своим создателям $ 560 млн.

Топ-10 самых прибыльных мобильных игр в декабре 2020 года: