NVIDIA собирается ускорить работу видеокарт серии GeForce RTX 30

Новые видеокарты GeForce RTX, начиная с RTX 3060, будут иметь поддержку функции Resizable BAR. Эта технология позволит процессору использовать всю оперативную память видеокарты.

AMD уже продемонстрировала эту технологию в действии, повысив производительность на 8-15% в некоторых играх. Технология повышает FPS без потери качества изображения.

Важно также отметить, что эта технология потребует обновления BIOS для материнских плат. Таким образом, если производитель платы не выпустит новый BIOS с поддержкой этой технологии, вы не сможете использовать её, даже если у вас есть графический процессор NVIDIA RTX 30.



NVIDIA заявила, что тесно сотрудничает с Intel, AMD и производителями материнских плат, включая ASUS, ASRock, EVGA, GIGABYTE и MSI, чтобы обеспечить поддержку технологии для широкого спектра материнских плат. Драйвер с поддержкой Resizable BAR выйдет в конце февраля.