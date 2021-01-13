Фердинанд выбрал символическую сборную 2020 года в FIFA 21. В ней нет Месси

Экс-игрок сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд выбрал символическую сборную года в FIFA 21, сообщает Goal.



FIFA 21. Символическая сборная года по версии Рио Фердинанда:



Алисон Бекер («Ливерпуль»)

Серхио Рамос («Реал»)

Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)

Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»)

Альфонсо Дэвис («Бавария»)

Йозуа Киммих («Бавария»)

Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»)

Тиаго Алькантара («Бавария»)

Криштиану Роналду («Ювентус»)

Садио Мане («Ливерпуль»)

Роберт Левандовски («Бавария»).



EA назвала номинантов на включение в символическую сборную года в FIFA 21. В список вошло 70 футболистов. Из них с помощью голосования будет выбрано 11, которые войдут в символическую команду года и получат специальные карточки. Отдельным голосованием будет выбран дополнительный, 12-й игрок.