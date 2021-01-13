Фердинанд выбрал символическую сборную 2020 года в FIFA 21. В ней нет Месси

Экс-игрок сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд выбрал символическую сборную года в FIFA 21, сообщает Goal.
FIFA 21. Символическая сборная года по версии Рио Фердинанда:
Алисон Бекер («Ливерпуль»)
Серхио Рамос («Реал»)
Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)
Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»)
Альфонсо Дэвис («Бавария»)
Йозуа Киммих («Бавария»)
Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»)
Тиаго Алькантара («Бавария»)
Криштиану Роналду («Ювентус»)
Садио Мане («Ливерпуль»)
Роберт Левандовски («Бавария»).
EA назвала номинантов на включение в символическую сборную года в FIFA 21. В список вошло 70 футболистов. Из них с помощью голосования будет выбрано 11, которые войдут в символическую команду года и получат специальные карточки. Отдельным голосованием будет выбран дополнительный, 12-й игрок.
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