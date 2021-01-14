Релиз игры во вселенной «Гарри Поттера» перенесли на 2022-й

Hogwarts: A Dark Legacy — новая игра во вселенной «Гарри Поттера» — была перенесена с 2021-го на 2022 год. Разработчики заявили, что им потребуется больше времени на создание игры.
Hogwarts: A Dark Legacy была анонсирована 17 сентября 2020 года. Главным героем игры станет студент, завладевший ключом к древней тайне, которая может погубить весь волшебный мир.
Персонаж сможет попасть на любой из факультетов — выбор будет зависеть от пола и чистоты крови мага. Сюжет будет развиваться после окончания событий, описанных в книгах Джоан Роулинг, а сражаться придётся с несколькими антагонистами в роли мракоборца. От факультета будет зависеть квестовая ветка и другие детали геймплея.
Видео опубликовано на YouTube-канале Movie Coverage.
Игра выйдет на ПК, консолях нового и предыдущего поколений.
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