«Они откровенно нам лгут». Игроки раскритиковали выступление главы CD Projekt RED

Игроки раскритиковали выступление главы CD Projekt RED Марчина Ивински. Он извинился перед игроками и рассказал, что во время тестирования Cyberpunk 2077 они не заметили многих проблем, с которыми столкнулись уже после релиза. Его слова вызвали бурную реакцию на форуме Reddit.

MarkAurelios



«Процесс тестирования прост. Очевидно, что они вообще не тестировали релизную версию этой игры ни на одной платформе. Они выпустили патч первого дня, за которым последовали 3 исправления, затрагивающие 5 различных платформ. Дело в том, что они скомпилировали неготовую версию игры и выпустили её как 1.0. Они откровенно нам лгут. К чёрту этого парня».



OWGer0901



«Люди, которые занимались кодингом, программисты, тестировщики, все они, скорее всего, были хорошо осведомлены об этих проблемах, но люди в руководстве игнорировали их».



Buki1



«Да всё это заявление — пиар-чушь, которая пытается выглядеть искренним заявлением. Они знали, что этой игре нужно ещё несколько месяцев для тестирования, но они решили заработать на рождественских распродажах. Его слова о том, что тестирование не показало проблем, с которыми столкнулись игроки, — это просто откровенная ложь. Они не могут убедить меня в обратном».



canad1anbacon



«Любой, кто на самом деле верит в это, полный… Не может быть такого, чтобы они не знали, что игра на PS4 и Xbox One неиграбельна».



terraformcarrot



«Они говорят об ошибках и глюках на консолях старого поколения, как будто это единственная проблема. Я не ожидаю извинений и унижений с их стороны, но вы хотя бы признайте, что игра явно не закончена, скажите, что исправите это, а не притворяйтесь, что печальная работоспособность игры на старых консолях — это единственная проблема».



greasybirdfeeder



«Они сказали, что гордятся версией игры для ПК. То есть они гордятся этим мёртвым городом. Они гордятся смехотворным искусственным интеллектом? Похоже, они даже не понимают, в какие игры мы играли последние 4 года. Их ИИ даже не конкурент играм, вышедшим для консолей прошлого поколения. Честно говоря, это просто печально».