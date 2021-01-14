Игроки воссоздали Либерти-Сити из GTA в Minecraft — на постройку города ушёл один год

Игрок под никнеймом sebstarc вместе со своим другом воссоздал мегаполис Либерти-Сити из серии видеоигр GTA в игре Minecraft. По словам автора, на это у них ушло 12 месяцев.

Игрокам план города напомнил SimCity 2000. Конечно, Либерти-Сити в Minecraft не является точной копией Либерти-Сити из GTA, но конечный результат всё равно впечатляет своими масштабами. Автор говорит, что блоки настолько крошечные, что их невозможно рассмотреть на общем плане города. Для масштаба проделанной работы он рассказал, что на одни заснеженные горы ушло около 1200 блоков. Им даже удалось отстроить 150 станций метро.

Либерти-Сити — вымышленный город из серии видеоигр Grand Theft Auto, разработанных Rockstar. Город вдохновлён Нью-Йорком. В оригинальной GTA Либерти-Сити является одним из трёх городов, в которых происходят события игры. Мегаполис является основной игровой локацией в Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto Advance, Grand Theft Auto IV и Grand Theft Auto: Liberty City Stories.