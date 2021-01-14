EVGA и Zotac вслед за ASUS подняли цены на видеокарты

Два крупных производителя железа EVGA и Zotac подняли цены на серию видеокарт GeForce RTX 3000. Это связано с увеличением затрат на логистику и закупку расходных материалов.
По информации сайта videocardz.com, в среднем цена на видеокарты от Zotac взлетела на 16%. Так, например, если самая дешёвая ZOTAC GAMING GeForce RTX 3060 Ti Twin Edge стоила в декабре $ 439, то в январе за неё уже просят $ 529. Цена на видеокарты EVGA выросла в среднем на 8%. Ознакомиться с изменившимся прайсом на видеокарты от EVGA и Zotac можно по этой ссылке.
Ранее о повышении цен на материнские платы и видеокарты объявил тайваньский производитель потребительской электроники и компьютерной техники ASUS. По словам компании, цены возросли как на производство компонентов, так и на грузоперевозки. Из-за этого удерживать цены на прежнем уровне производитель больше не может.
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