EVGA и Zotac вслед за ASUS подняли цены на видеокарты

Два крупных производителя железа EVGA и Zotac подняли цены на серию видеокарт GeForce RTX 3000. Это связано с увеличением затрат на логистику и закупку расходных материалов.

По информации сайта videocardz.com, в среднем цена на видеокарты от Zotac взлетела на 16%. Так, например, если самая дешёвая ZOTAC GAMING GeForce RTX 3060 Ti Twin Edge стоила в декабре $ 439, то в январе за неё уже просят $ 529. Цена на видеокарты EVGA выросла в среднем на 8%. Ознакомиться с изменившимся прайсом на видеокарты от EVGA и Zotac можно по этой ссылке.



Ранее о повышении цен на материнские платы и видеокарты объявил тайваньский производитель потребительской электроники и компьютерной техники ASUS. По словам компании, цены возросли как на производство компонентов, так и на грузоперевозки. Из-за этого удерживать цены на прежнем уровне производитель больше не может.