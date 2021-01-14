Первый за два года мэйджор с крупнейшим призовым фондом в истории CS:GO пройдёт в октябре
Первый мэйджор 2021 года по Counter-Strike: Global Offensive пройдёт в октябре в Стокгольме (Швеция), сообщает пресс-служба организатора соревнований — Professional Gamers League (PGL).
Соревнования стартуют 23 октября и продлятся до 7 ноября. Сообщается, что призовой фонд соревнований составит рекордные в истории мэйджоров $ 2 млн. Помимо этого, турнир станет первым мэйджором, который будет транслироваться в качестве 4K 60 FPS. Информация о формате соревнований и билетах появится позднее.
На данный момент последним мэйджором по CS:GO является StarLadder Berlin Major 2019, который прошёл полтора года назад. После этого из-за пандемии коронавируса были отменены два ивента, запланированные на 2020 год.
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