В Source 2 может быть добавлена технология трассировки лучей

Датамайнеры нашли упоминание технологии трассировки лучей в реальном времени в базе данных Steam. Пользователь «Твиттера» Павел Джундик обнаружил в последней бета-версии игры Artifact строки «Raytracing Shader» и «RTX», что может означать, что Artifact станет первой игрой, которая будет использовать новую технологию.

Это вовсе не значит, что в Half-Life: Alyx также добавят RTX и DLSS. Valve пока не объявляла о таких планах. Однако после Artifact технология может появиться во многих старых играх Valve.

NVIDIA планирует ремастеринг классических видеоигр, добавив в них технологию трассировки лучей. Quake 2 RTX стала первой такой игрой. Учитывая это, если технология появится в первых двух частях Half-Life, то мы нисколько этому не удивимся, а лишь порадуемся.