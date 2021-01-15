Экоактивисты обвинили PS5 и Xbox Series X в чрезмерном потреблении электричества

Совет по защите природных ресурсов США (NRDC) опубликовал отчёт о консолях PlayStation 5 и Xbox Series X. Экоактивисты посоветовали производителям предпринять больше усилий по снижению энергопотребления консолей, так как они используют намного больше электричества, чем их предшественники.

Активисты признали, что имеющиеся на консолях режимы сохранения энергии действительно снижают потребление электричества, но призвали к тому, чтобы Microsoft и Sony устанавливали их в качестве режимов по умолчанию, так как большинство пользователей не меняют эти настройки.

Активисты также заявили, что для просмотра видео консоли используют в 10-25 раз больше энергии, чем телевизионные приставки вроде Apple TV. Для решения этой проблемы они предложили устанавливать в PlayStation и Xbox отдельные чипы с низким энергопотреблением, предназначенные исключительно для воспроизведения видео.