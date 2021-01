Авторы The Last of Us и Uncharted работают над новой «крутой» игрой

Naughty Dog представила большой список вакансий, а вице-президент компании Нил Дракманн зазывает потенциальных соискателей откликнуться на вакансии. «Приходите к нам работать. Мы делаем что-то очень крутое», — заявил Нил в «Твиттере».

О каком проекте говорит Нил, мы можем только догадываться. Речь может идти как о продолжениях The Last of Us и Uncharted, так и о совершенно новой игре. Компании требуется больше аниматоров, геймдизайнеров, художников и программистов. Всего открыто 32 вакансии.

Выпущенная в июне 2020 года The Last of Us 2 получила положительные оценки от критиков, но была отрицательно воспринята пользователями. Основные претензии были высказаны к повествованию игры. Игрокам не понравилось, как разработчики изобразили Джоэла. Если в первой части он был преподнесён ими как осторожный и бдительный персонаж, то в сиквеле его показали неуклюжим и слишком доверчивым.

Тем не менее, несмотря на весь сформировавшийся негатив вокруг игры, The Last of Us 2 была признана игрой года по версии самой престижной игровой премии The Game Awards 2020.