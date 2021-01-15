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Мэддисона забанили на Twitch. Он заявил, что придётся заканчивать со стримингом

Мэддисона забанили на Twitch. Он заявил, что придётся заканчивать со стримингом
Киберспорт / Другие игры 0

Платформа Twitch заблокировала канал популярного российского стримера и блогера Ильи Давыдова, известного как Мэддисон. В компании не объяснили, чем именно вызвана блокировка.

«Эх, хотел 15-го вернуться к стримам, но, увы, схватил пермач (перманентную блокировку. — Прим. «Чемпионата»). Придётся заканчивать со стримингом. Спасибо всем за эти прекрасные несколько лет, что поддерживали канал сабками и просмотрами. Но, сами понимаете, сидеть на помойке со столь токсичными правилами было уже невозможно», — так прокомментировал случившееся Мэддисон в своём «твиттере».

Ранее Илья Мэддисон жёстко раскритиковал политику платформы Twitch, вскоре после чего выразил удивление, почему его до сих пор не забанили.

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