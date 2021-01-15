Опубликованы первые кадры экранизации Mortal Kombat. Фильм выйдет 16 апреля

На зарубежном сайте ew.com были опубликованы первые кадры и подробности нового фильма по вселенной Mortal Kombat. Премьера экранизации запланирована на 16 апреля 2021 года. Фильм будет показан одновременно в кинотеатрах и стриминговом сервисе HBO Max.

Фото: ew.com

Фото: ew.com

Фото: ew.com

Фото: ew.com

Фото: ew.com

Фото: ew.com

Фильм расскажет о бывшем бойце Коуле, который когда-то был чемпионом, а стал неудачником. Коул ничего не знает о своём происхождении, кроме таинственного родимого пятна на груди в форме символа смертельной битвы. Чтобы приоткрыть завесу этой тайны, главный герой отправится в путешествие, где встретит знакомых по серии персонажей.



Продюсером выступил Джеймс Ван, автором сценария — Грег Руссо, а режиссёром — Саймон Маккуойд. В мае 2019 года авторы объявили, что фильм находится в стадии предпроизводства. Съёмочный процесс начался в Южной Австралии в сентябре и официально завершился в декабре того же года.