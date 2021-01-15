Опубликованы первые кадры экранизации Mortal Kombat. Фильм выйдет 16 апреля

На зарубежном сайте ew.com были опубликованы первые кадры и подробности нового фильма по вселенной Mortal Kombat. Премьера экранизации запланирована на 16 апреля 2021 года. Фильм будет показан одновременно в кинотеатрах и стриминговом сервисе HBO Max.
Фото: ew.com
Фото: ew.com
Фото: ew.com
Фото: ew.com
Фото: ew.com
Фото: ew.com
Фильм расскажет о бывшем бойце Коуле, который когда-то был чемпионом, а стал неудачником. Коул ничего не знает о своём происхождении, кроме таинственного родимого пятна на груди в форме символа смертельной битвы. Чтобы приоткрыть завесу этой тайны, главный герой отправится в путешествие, где встретит знакомых по серии персонажей.
Продюсером выступил Джеймс Ван, автором сценария — Грег Руссо, а режиссёром — Саймон Маккуойд. В мае 2019 года авторы объявили, что фильм находится в стадии предпроизводства. Съёмочный процесс начался в Южной Австралии в сентябре и официально завершился в декабре того же года.
- 15 января 2021
-
20:31
-
20:13
-
16:21
-
14:59
-
13:31
-
13:31
-
12:12
- 14 января 2021
-
20:04
-
19:46
-
18:09
-
17:25
-
16:38
-
14:17
-
12:17
-
11:57
- 13 января 2021
-
22:15
-
16:04
-
14:20
-
14:20
-
13:42
-
00:01
- 12 января 2021
-
23:07
-
22:40
-
20:59
-
18:45
-
14:57
-
13:30
-
11:23
-
10:12
-
00:38
-
00:28
-
00:04
- 11 января 2021
-
23:14
-
21:20
-
20:32