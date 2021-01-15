Хавбек «Зенита» Вендел купил PlayStation 5, покрытую 24-каратным золотом

Полузащитник «Зенита» Вендел приобрёл PlayStation 5 и iPhone 12 Pro, покрытые 24-каратным золотом. Фотографию футболист разместил в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».

Стоимость золотого iPhone составляет от £ 2 тыс. до £ 5 тыс., стоимость уникальной консоли неизвестна. На странице изготовившей девайсы компании в «Инстаграме» есть свидетельства того, что подобными телефонами пользуются многие известные футболисты: Кевин Де Брёйне, Килиан Мбаппе, Тьяго Силва и другие.

Консоль нового поколения Sony PlayStation 5 поступила в продажу в ноябре 2020 года по цене $ 499, версия консоли без оптического привода — по цене $ 399. Стоимость PlayStation 5 в России составляет 46 999 рублей. Версия без дисковода обойдётся в 37 999 рублей.