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Российский режиссёр Кантемир Балагов снимет пилотный эпизод сериала HBO по The Last of Us

Российский режиссёр Кантемир Балагов снимет пилотный эпизод сериала HBO по The Last of Us
Киберспорт / Другие игры 0
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29-летний российский кинорежиссёр Кантемир Балагов, известный по работе с такими картинами как «Софичка», «Дылда» и «Теснота», снимет пилотный эпизод сериала HBO по популярной игре The Last of Us. Об этом сообщает Hollywood Reporter.

«Пишу с трясущимися руками. Мечты сбываются. Я большой фанат The Last of Us и никогда не забуду, как эта игра открыла во мне что-то новое, показала то, чего я раньше в себе не видел. Я до последнего не верил, что это станет возможным. Мечтайте, родные.

Hey @clmazin @druckmann this show will be ******** [прекрасным]», — так прокомментировал это событие сам Балагов в «Инстаграме».

Разработкой шоу занимается постановщик сериала «Чернобыль» Крэйг Мазин и Нил Дракманн. Йохан Ренк занималась съёмками первого эпизода.

Оригинальная The Last of Us была выпущена в 2013 году эксклюзивно для консоли PlayStation 3. В 2014 году была выпущена обновлённая версия игры для PlayStation 4 — The Last of Us Remastered. В декабре 2016 года было анонсировано продолжение под названием The Last of Us Part II, выход которого состоялся 19 июня 2020 года.

Сценарист сериала The Last of Us высоко оценил сюжет The Last of Us: Part II
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