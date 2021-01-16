Российский режиссёр Кантемир Балагов снимет пилотный эпизод сериала HBO по The Last of Us

29-летний российский кинорежиссёр Кантемир Балагов, известный по работе с такими картинами как «Софичка», «Дылда» и «Теснота», снимет пилотный эпизод сериала HBO по популярной игре The Last of Us. Об этом сообщает Hollywood Reporter.
«Пишу с трясущимися руками. Мечты сбываются. Я большой фанат The Last of Us и никогда не забуду, как эта игра открыла во мне что-то новое, показала то, чего я раньше в себе не видел. Я до последнего не верил, что это станет возможным. Мечтайте, родные.
Hey @clmazin @druckmann this show will be ******** [прекрасным]», — так прокомментировал это событие сам Балагов в «Инстаграме».
Разработкой шоу занимается постановщик сериала «Чернобыль» Крэйг Мазин и Нил Дракманн. Йохан Ренк занималась съёмками первого эпизода.
Оригинальная The Last of Us была выпущена в 2013 году эксклюзивно для консоли PlayStation 3. В 2014 году была выпущена обновлённая версия игры для PlayStation 4 — The Last of Us Remastered. В декабре 2016 года было анонсировано продолжение под названием The Last of Us Part II, выход которого состоялся 19 июня 2020 года.
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