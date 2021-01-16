Самый дорогой скин в CS:GO реализовали за $ 150 тыс.

Состоялась крупнейшая сделка в истории популярной игры Counter-Strike: Global Offensive. Известный трейдер ROFL на своей официальной странице в «Твиттере» сообщил, что скин AK-47 Case Hardened с четырьмя наклейками команды Titan Esports был реализован за рекордные $ 150 тыс. Имя нового владельца пока не сообщается.

Фото: https://twitter.com/roflm0nster/status/1350141480455704577

Ранее рекорд поставил трейд в июле 2020 года. Тогда коллекционер из Китая приобрел StatTrak StatTrak Вой приблизительно за 100 тыс. долларов. Примечательно, что при подсчёте данных сумм трейдеры учитывают исключительно «живые деньги», полученные без принятия во внимание скинов на произведённый обмен.

Отметим, что Вой – один из самых дорогих скинов в истории Counter-Strike именно из-за его редкости.