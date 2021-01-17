Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Electronic стал пятым в рейтинге лучших игроков 2020 года по версии HLTV.org

Electronic стал пятым в рейтинге лучших игроков 2020 года по версии HLTV.org
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

Участник ростера Natus Vincere по Counter-Strike: Gloab Offensive Денис electronic Шарипов стал пятым в рейтинге лучших игроков 2020 года по версии HLTV.org. Средний рейтинг Шарипова за сезон составил 1,14 из 2.

HLTV.org называет по одному игроку из рейтинга каждый день начиная с 1 января. Electronic стал первым игроком из команд СНГ-региона, который попал в топ-20. Шестое место занял участник Complexity Gaming Бенджамин blameF Бремер из Дании. Игрока, который займёт четвёртое место, назовут сегодня, 17 января.

Вместе с Natus Vincere electronic стал победителем IEM Katowice 2020, а также занял второе место на GG.Bet ICE Challenge 2020, ESL Pro League Season 12, а также IEM Beijing Online 2020.

Игрок NAVI s1mple стал лидером 2020 года по количеству убийств в соревновательном CS:GO
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021