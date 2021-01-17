Electronic стал пятым в рейтинге лучших игроков 2020 года по версии HLTV.org
Участник ростера Natus Vincere по Counter-Strike: Gloab Offensive Денис electronic Шарипов стал пятым в рейтинге лучших игроков 2020 года по версии HLTV.org. Средний рейтинг Шарипова за сезон составил 1,14 из 2.
HLTV.org называет по одному игроку из рейтинга каждый день начиная с 1 января. Electronic стал первым игроком из команд СНГ-региона, который попал в топ-20. Шестое место занял участник Complexity Gaming Бенджамин blameF Бремер из Дании. Игрока, который займёт четвёртое место, назовут сегодня, 17 января.
Вместе с Natus Vincere electronic стал победителем IEM Katowice 2020, а также занял второе место на GG.Bet ICE Challenge 2020, ESL Pro League Season 12, а также IEM Beijing Online 2020.
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