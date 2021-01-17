Актёр, сыгравший Майкла в GTA 5, попал в больницу из-за коронавируса

Американский актёр Нед Люк, который сыграл Майкла де Санту в Grand Theft Auto V, заразился коронавирусом и был госпитализирован.
«Попал в больницу с коронавирусной пневмонией. Это серьёзное дерьмо, и это невесело. Пробуду здесь некоторое время, чтобы вернуться сильнее, чем когда-либо. Уже скоро. Берегите себя, и спасибо за поддержку. Люди на передовой — настоящие герои. Поддержите их», — написал Люк на своей странице в «Инстаграме».
Посмотреть фотографию можно на странице Неда Люка в «Инстаграме».
GTA 5 является пятнадцатой по счёту игрой серии Grand Theft Auto. Была выпущена для игровых консолей PlayStation 3 и Xbox 360 в 2013 году. В 2014-м переиздана для PlayStation 4 и Xbox One, в 2015-м — для персональных компьютеров под управлением Windows.
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