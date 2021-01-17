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Учёные показали, как эмоции человека определяют качество игры, на примере FIFA

Учёные показали, как эмоции человека определяют качество игры, на примере FIFA
Киберспорт / FIFA 0
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Учёные Стэнфордского университета в США и Университета Адама Мицкевича в Польше провели эксперимент, посвящённый влиянию эмоций на качество игры. Более подробно с ним можно ознакомиться в журнале Emotion. В общей сложности в исследовании принял участие 241 человек. Каждый из них смотрел видеозаписи, которые вызывали различные эмоции.

По окончании просмотра всем предложили сыграть в FIFA 19. В этот момент специалисты сопоставляли настроение, в котором находились добровольцы, с их результатами. Оказалось, что те, кто до начала игры испытывал негативные эмоции, показывали менее удовлетворительные результаты. И наоборот. Те, кто испытывал приятные эмоции, в игре проявили себя лучше всего. Люди, чьё настроение можно было описать как нейтральное, показали промежуточные результаты.

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