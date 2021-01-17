Глава Epic Games принёс извинения за проблему с переносом Steam-контента в Hitman 3

Сооснователь и глава компании Epic Games Тим Суини на своей официальной странице в «Твиттере» принёс извинения за сложности, связанные с переносом контента Hitman 1 и 2 из Steam в третью часть. По словам Суини, EGS совместно с IO Interactive ищут способ «привязать» старые части к новой.
Тим подчеркнул, что магазин никогда не стремился допускать ситуацию, при которой владельцам игры в Steam пришлось бы приобретать её вновь в EGS, чтобы получить доступ ко всем её преимуществам.
Напомним, Hitman 3 выйдет на всех популярных платформах — PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One и ПК. Игра будет доступна в Epic Games Store и Google Stadia 20 января 2021 года.
Игра будет весить 80 гигабайт и не запустится на операционной системе Windows 7.
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